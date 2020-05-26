«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

«Газпром» прекратил транзит газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу в Германию, передает РИА «Новости».

По данным оператора Gascade, поставки газа на польско-германской границе начали снижаться на выходных. С воскресения на понедельник прокачка упала с 9 млн киловатт-часов до 461,5 тыс. киловатт-часов. К 8:00 во вторник транзит газа был полностью остановлен.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что «Газпром» приостановил поставки газа через «Ямал-Европа» для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.

По его словам, переход Польши к резервированию мощностей через аукционы и пятилетний контракт с Украиной привели к тому, что маршрут стал для «Газпрома» балансирующим, то есть «потенциально наиболее волатильным по объемам».

Однако Маринченко считает, что вряд ли «Газпром» надолго прекратил перекачку через Польшу. Компании надо сохранить все маршруты, чтобы быть готовыми к росту спроса.

Русско-польский контракт о транзите газа по трубопроводу «Ямал — Европа» истек 17 мая текущего года. Польша отказалась продлевать договор.

Как заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов, компания продолжит поставлять газ через Польшу, однако он не уточнил стоимость транзита и его объемы.

Истекший договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу «Ямал-Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.