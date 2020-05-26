Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным

В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Такой показатель превышает февральский почти в десять раз.

Большие поставки наличных долларов были лишь в 2014 году — тогда в марте в Россию наличными ввезли $9,5 млрд, а в декабре — $10,15 млрд.

По словам президента Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексея Мамонтова, причиной повышенного ввоза наличности стало увеличение спроса клиентов на обменные операции на фоне паники на рынке. Такого же мнения придерживаются и другие эксперты.

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