Авиаперевозчики считают избыточной меру по «антивирусному» заполнению салонов

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) призывает правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В настоящий момент рекомендации ведомства не закреплены юридически, однако в ближайшее время могут стать обязательными. По словам представителей ассоциации, это вызовет рост цен на билеты и снижение количества рейсов.

Кроме того, в АЭВТ данную меру считают избыточной, поскольку пассажирам измеряют температуру, а самолеты оборудованы современными системами фильтрации воздуха.

Чтобы остановить принятие рекомендаций Роспотребнадзора, ассоциация направила обращение министру транспорта Евгению Дитриху.

Согласно рекомендациям, о которых идет речь, число перевозимых в воздушном судне пассажиров не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест.