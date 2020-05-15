РФ обжаловала решение гаагского суда о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

Россия подала в Верховном суде (ВС) Нидерландов кассационную жалобу по отмене решения Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам «ЮКОСа» $57 млрд, сообщили в пресс-службе министерства юстиции РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что российская сторона считает выводы апелляционного суда неправомерными и необоснованными.

В Минюсте же отметили, что суд пренебрег многими фактами нарушения экс-акционерами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования, в том числе тем, что они добились контроля над активами при помощи доказанного сговора.

«При управлении «ЮКОСом» бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия», — указано в сообщении.

Российское министерство отметило, что решение Апелляционного суда Гааги не совпадает с позицией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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