Мишустин выделил еще 10 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на борьбу c коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на портале правовой информации.
Как отмечается, выделенные средства направят на закупку лекарств, производство препаратов, оборудования и средств индивидуальной защиты.
«Выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 10 000 000 тыс. рублей (10 млрд рублей)», — говорится в документе.
Ранее Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал более 1,4 трлн руб. на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавируса в России.
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