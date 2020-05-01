Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу
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Страны ОПЕК+ с 1 мая начинают выполнять условия нового соглашения по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно достигнутым договоренностям, в мае-июне текущего года суммарное снижение производства должно составить 9,7 млн баррелей в сутки. Далее, с июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн б/c. При этом с начала 2021 года до мая 2022 года добыча нефти должна быть уменьшена до 5,8 млн б/c.
12 апреля министры экономики ОПЕК+ заключили сделку по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года.
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