Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/411/13051411/AP_20105017218669-pic905-895x505-94116.jpg">

Страны ОПЕК+ с 1 мая начинают выполнять условия нового соглашения по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно достигнутым договоренностям, в мае-июне текущего года суммарное снижение производства должно составить 9,7 млн баррелей в сутки. Далее, с июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн б/c. При этом с начала 2021 года до мая 2022 года добыча нефти должна быть уменьшена до 5,8 млн б/c.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ заключили сделку по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новак не считает уступкой подписание Россией сделки ОПЕК+

— Трамп уточнил условия сделки ОПЕК+ по нефтедобыче

— Песков: сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках