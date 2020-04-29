В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ

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Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.

«С удовлетворением информирую, что «Газпром» декларировал применение новых ценовых условий, установленных в вердикте Арбитражного суда в Стокгольме», — сообщил он.

PGNiG в распространенном отчете также заявила, что «Газпром» заявил о намерении исправить выставленные ранее счета.

Ранее польская сторона заявила, что «Газпром» продолжает выставлять счета за газ на основании старой формулы ценообразования, несмотря на решение суда о ее пересмотре.

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