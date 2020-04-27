Рубль укрепляется к евро на открытии торгов

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На открытии торгов в понедельник, 27 апреля, рубль незначительно растет к евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.05 мск, курс доллара снизился на 5 коп. и составил 74,49 руб.

В свою очередь, курс евро увеличился на 12 коп., до 80,79 руб.

Июльский фьючерс на нефть Brent упал на 5,04% — $23,56 за баррель.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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