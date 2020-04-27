России предрекли рост числа безработных

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Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ рассказали о росте уровня безработицы в России. Об этом сообщают «Известия».

По данным экспертов, количество зарегистрированных безработных может возрасти почти в шесть раз до 5,3 млн граждан.

В исследовании ВШЭ отмечается, что причинами такого роста являются увеличение размера пособия, упрощение системы постановки на учет, а также вынужденный экономический простой.

В Минтруде, как уточняет СМИ, заявили, что выплаты рассчитаны на пессимистичный сценарий, который пока не имеет оснований.

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