Путин оценил политику ЦБ за последние годы

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Президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк в последние годы проводил правильную политику, хоть и было в отношение него много критики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние», — сказал глава государства.

По его словам, это хорошее состояние, заделы которых должны быть эффективно использованы для поддержании экономики страны в целом.

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