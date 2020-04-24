ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5 % годовых, следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что экономическая ситуация кардинально изменилась с марта, когда проходило прошлое заседание совета директоров. В связи с пандемией коронавируса и падением мировых цен на энергоносители, регулятор принял решение снизить ставку на 50 б. п., до 5,50% годовых.

Такое снижение произошло впервые с октября 2014 года.

Кроме того, Банк России сделал новый прогноз по динамике ВВП. Согласно оценке банка, ВВП страны в 2020 году снизится на 4-6% годовых.

Затем ожидается рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и на 1,5–3,5% в 2022 году.

В регуляторе отметили, что динамика восстановления экономики будет зависеть от мер правительства и ЦБ.