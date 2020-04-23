Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно программе, ипотечная ставка не должна превышать 6,5% годовых.
Принятое решение будет действовать до 1 ноября 2020 года.
В пояснительной записке сказано, что данная мера распространяется на жилищные займы до восьми миллионов рублей в Москве и Петербурге, а также до трех миллионов в остальных регионах России.
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