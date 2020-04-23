Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/871/13050871/RIAN_6220985.HR-pic905-895x505-83978.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно программе, ипотечная ставка не должна превышать 6,5% годовых.

Принятое решение будет действовать до 1 ноября 2020 года.

В пояснительной записке сказано, что данная мера распространяется на жилищные займы до восьми миллионов рублей в Москве и Петербурге, а также до трех миллионов в остальных регионах России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство выделит более 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

— Путин поручил кабмину утвердить ипотеку под 6,5%

— Даром не нужна: спрос на ипотеку стремится к нулю