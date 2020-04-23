ЕС разработал план поддержки экономики из-за коронавируса

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Глава Евросовета Шарль Мишель рассказала о том, что лидеры стран ЕС разработали план поддержки экономики в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Экстренная программа рассчитана на почти $584 млрд и должна вступить в силу 1 июня.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 27 стран ЕС уже выделили почти $2 млрд помощи для поддержки своих предприятий.

Она добавила, что в рамках плана страны для восстановления экономики на 2–3 года должны повысить свои взносы в бюджет ЕС с 1,2% до 2% ВВП.

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