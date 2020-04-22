Эксперты рассказали, сколько россиян копят на «черный день»

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Расходы большинства россиян на фоне пандемии коронавируса остались на прежнем уровне, поэтому они не откладывают денежные средства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

По данным аналитиков, накоплениями на «черный день» сегодня обладают 41% россиян.

65% россиян отметили, что размер трат в условиях пандемии остался на прежнем уровне, поэтому они не откладывают деньги. 20% опрашиваемых не делают этого, потому что стали тратить больше. Только 15% респондентов указали, что им удается откладывать деньги в нынешней ситуации.

В исследовании в апреле приняли участие 8,4 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России.

По последним данным, в России выявлено 52 763 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.