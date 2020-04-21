Мосбиржа приостанавливает торги фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil

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Московская биржа приостанавливает торги фьючерсным контрактом на техасскую нефть Light Sweet Crude Oil с экспирацией 21 апреля 2020 года в дневную торговую сессию, сообщается на сайте биржи.

Причиной приостановки стал обвал цен на соответствующий контракт до отрицательных значений в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, указано в сообщении.

«Решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов», – сообщает Мосбиржа.

20 апреля майские фьючерсы на нефть марки WTI закрыли торги на Нью-Йоркской бирже на уровне -$37,63 за баррель, обвалившись на 300%.

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