<img src="//img.gazeta.ru/files3/839/13052839/AP_19246769971470-pic905-895x505-50045.jpg">

Цена на нефть марки WTI достигла исторического антирекорда. Так, на товарной бирже в Нью-Йорке ее стоимость опустилась до отрицательных значений. Об этом пишет РИА «Новости».

Сырье подешевело на 300%, цена майских фьючерсов на него составила -$37,63 за баррель.

Как отмечается, к такому обвалу привело то, что 21 апреля майские фьючерсы WTI будут продавать в последний раз. Это связано с тем, что спрос на нефть из-за пандемии коронавируса сильно упал, хранилища переполнены и хранить сырье негде.

9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.