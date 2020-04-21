Трамп назвал ситуацию с обвалом цен на нефть краткосрочной

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений будет краткосрочным. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter Белого дома.

По его словам, такое обрушение цен на нефть является «больше финансовой историей», чем «ситуацией с нефтью».

Он выразил уверенность, что примерно через месяц цены на нефть увеличатся до $25-28 за баррель.

В понедельник, 21 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории обрушились до отрицательных значений. Падение котирово в определенной достигало -$40,32 за баррель.

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