Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Египет
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно завершить строительство «Северного потока — 2», снова сменило курс и направилось в Египет. Об этом свидетельствуют данные Myshiptracking.
Оно вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и движется в сторону египетского порта Порт-Саид.
В начале февраля «Академик Черский» покинул порт Находки и отправился в Сингапур. Затем судно взяло курс на Шри-Ланку.
Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.