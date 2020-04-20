Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Египет

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно завершить строительство «Северного потока — 2», снова сменило курс и направилось в Египет. Об этом свидетельствуют данные Myshiptracking.

Оно вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и движется в сторону египетского порта Порт-Саид.

В начале февраля «Академик Черский» покинул порт Находки и отправился в Сингапур. Затем судно взяло курс на Шри-Ланку.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.