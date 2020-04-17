Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

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Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».

Соответствующее открытое обращение они направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

По их мнению, достаточными будут считаться пособия в размере 25 тыс. рублей на взрослого человека и 15 тыс. — на ребенка.

Авторы инициативы также считают, что средства должны быть выделены из федерального бюджета. Они отмечают, что в противном случае «лишенные дохода люди будут вынуждены массово нарушать самоизоляцию в поисках средств для пропитания», и это значительно осложнит борьбу с эпидемией.

Депутаты отмечают, что такая финансовая помощь также поможет не потерять платежеспособный спрос и поддержать экономику страны.

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