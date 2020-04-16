Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих компаний
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, ситуация может меняться, а компании — «входить и выходить».
«Наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий», — предложил Мишустин главе МЭРТ Максиму Решетникову.
Мишустин отметил, что обсудил с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, что отраслевые министерства будут вести свои списки.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил доработать список системообразующих предприятий.