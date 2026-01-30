Минюст РФ признал иноагентами шесть лиц, включая издание «Новая вкладка»

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов, добавив в него издание «Новая вкладка» и журналиста Яна Шенкмана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, иностранными агентами были признаны биолог Александр Гольдфарб и три проекта. Речь идет о «Дозоре в Волгограде», «Швейцарии для всех» и MISRA TV.

В заявлении уточняется, что Гольдфарб и Шенкман в настоящее время проживают за границей. Их внесли в реестр в связи с распространением недостоверной информации о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, и созданием материалов иностранных агентов. «Новая вкладка», «Швейцария для всех», MISRA TV и «Дозор в Волгограде» также занимались распространением ложной информации о решениях органов власти, выступали против проведения специальной военной операции на Украине. По информации Минюста, руководители MISRA TV проживают за пределами России.

26 января пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что Савеловский районный суд столицы оштрафовал профессора экономики Гарвардского университета в США Олега Ицхоки (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Мужчину обязали выплатить административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее популяризатора космонавтики Виталия Егорова внесли в список иноагентов.