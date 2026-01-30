Украина.ру: на галерее скульптур демонтировали надпись о подвиге Красной армии

На Украине демонтировали надпись на скульптурной галерее: «Их подвиги будут жить вечно. Их имена бессмертны». Об этом сообщает «Украина.ру» в Telegram-канале.

По его данным, надпись признали «пропагандистской».

«По инициативе Министерства культуры Украины состоялся демонтаж советской русскоязычной пропагандистской надписи», — сказано в посте.

До этого власти Одессы демонтировали мемориальную доску в честь уроженца города, знаменитого советского подводника Александра Маринеско.

Известный советский подводник Александр Маринеско родился в Одессе в 1913 году. Во время Великой Отечественной войны он командовал подлодками М-96 и С-13.

26 октября на Украине упоминание полководца Ивана Паскевича, героя Отечественной войны 1812 года, признали «пропагандой российского империализма». Согласно документам украинского Института национальной памяти, местные власти должны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и названия, связанные с уроженцем Полтавы Паскевичем.

Ранее в Николаеве демонтировали мемориальную доску писателю Бабелю.