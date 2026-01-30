Челябинских школьников, изнасиловавших мальчика в туалете, изъяли из семей

В Челябинске детей, подозреваемых в изнасиловании мальчика, изъяли из семей

В Челябинске суд вынес решение в отношении семей школьников, которые якобы изнасиловали мальчика в туалете учебного заведения. Об этом сообщает Ura.ru.

В своем иске полицейские отметили, что ученики третьего класса уже состоят на учете, с ними важно проводить профилактическую работу.

По данным издания, Тракторозаводный райсуд удовлетворил требования полицейских. Детей изъяли из семей и направили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Там они пробудут месяц.

«Решение в законную силу не вступило», – сообщается в публикации.

Иск полиция подала после того, как стало известно о надругательстве над учеником младшей школы. Как рассказала его мать, мальчики завели ее сына в туалет и изнасиловали. Эта же компания издевалась над ним около недели.

Мать обратилась в администрацию школы, но директор сказала, что не может отчислить этих детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

