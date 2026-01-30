В Петербурге члены мошеннического инвесткооператива ограбили почти 6 тыс. граждан

Мошенники из «Семейного капитала» украли 5,8 млрд рублей у почти 6 тыс. россиян

Организаторы кооператива «Семейный капитал», которые обманным путем похитили у граждан более 5,8 млрд рублей, предстанут перед судом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По информации Генпрокуратуры, Игорь Белоусов, Наталия Верховая, Алексей и Галины Васяновичи организовали кредитный кооператив «Семейный капитал», предлагая членам кооператива высокий доход от их вложений в сельское хозяйство. В дальнейшем руководители организации оформляли фиктивные договора займов, а сами тратили эти деньги на свои нужды, уточняет Генпрокуратура.

По версии следствия, мошеннический кооператив работал на протяжении шести лет, с 2011-го по 2017-й год, на территории Санкт-Петербурга и еще нескольких российских городов. За это время его организаторам удалось обмануть 5997 граждан, а размер ущерба превысил 5,8 млрд рублей.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), было направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Четверо организаторов «Семейного капитала» ранее уже были признаны виновными по делу о хищении 43 млн рублей у пайщиков «Семейного капитала», рассказали в Генпрокуратуре.

