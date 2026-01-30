Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Петербурге члены мошеннического инвесткооператива ограбили почти 6 тыс. граждан

Мошенники из «Семейного капитала» украли 5,8 млрд рублей у почти 6 тыс. россиян
Ilya Naymushin/Reuters

Организаторы кооператива «Семейный капитал», которые обманным путем похитили у граждан более 5,8 млрд рублей, предстанут перед судом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По информации Генпрокуратуры, Игорь Белоусов, Наталия Верховая, Алексей и Галины Васяновичи организовали кредитный кооператив «Семейный капитал», предлагая членам кооператива высокий доход от их вложений в сельское хозяйство. В дальнейшем руководители организации оформляли фиктивные договора займов, а сами тратили эти деньги на свои нужды, уточняет Генпрокуратура.

По версии следствия, мошеннический кооператив работал на протяжении шести лет, с 2011-го по 2017-й год, на территории Санкт-Петербурга и еще нескольких российских городов. За это время его организаторам удалось обмануть 5997 граждан, а размер ущерба превысил 5,8 млрд рублей.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), было направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Четверо организаторов «Семейного капитала» ранее уже были признаны виновными по делу о хищении 43 млн рублей у пайщиков «Семейного капитала», рассказали в Генпрокуратуре.

До этого сообщалось, что в Саратове мошенника приговорили к 7 годам за аферу с кооперативами на 300 млн.

Ранее в России мошенники от имени k-pop-звезды развели пенсионерку.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!