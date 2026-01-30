Блогера оштрафовали за то, что он накормил бездомного рисом с куриными костями

Блогера в Малайзии оштрафовали за то, что он накормил бездомного рисом с куриными костями, пишет Mothership.

Как установил суд, Тан Си Лук сознательно снял и разместил видео, на котором трое подростков передают бездомному рис, смешанный с куриными костями. Ролик был признан крайне оскорбительным и нарушающим положения Закона о коммуникациях и мультимедиа 1998 года, предусматривающего ответственность за распространение контента с целью вызвать общественное раздражение.

В итоге мужчина был оштрафован на $10 тысяч. Судья Сазлина Сафие также постановила, что в случае неуплаты штрафа Тан должен был бы отбыть наказание в виде четырех месяцев лишения свободы. Обвиняемый оплатил штраф сразу после оглашения приговора.

В ходе разбирательства Тан, не имевший юридического представителя, ходатайствовал о назначении минимального штрафа, сославшись на раскаяние и принесенные извинения. Он признал факт загрузки видео и свою ответственность за его содержание.

Заместитель государственного прокурора Малайзийской комиссии по связи и мультимедиа Фадхи Аб Вахаб, в свою очередь, настаивал на необходимости наказания, подчеркнув, что подобные действия должны получать жесткую правовую оценку для предотвращения повторения подобных случаев.

