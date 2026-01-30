Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Блогера оштрафовали за то, что он накормил бездомного рисом с куриными костями

В Малайзии на $10 тыс. оштрафовали блогера, накормившего бездомного костями
Shutterstock/FOTODOM

Блогера в Малайзии оштрафовали за то, что он накормил бездомного рисом с куриными костями, пишет Mothership.

Как установил суд, Тан Си Лук сознательно снял и разместил видео, на котором трое подростков передают бездомному рис, смешанный с куриными костями. Ролик был признан крайне оскорбительным и нарушающим положения Закона о коммуникациях и мультимедиа 1998 года, предусматривающего ответственность за распространение контента с целью вызвать общественное раздражение.

В итоге мужчина был оштрафован на $10 тысяч. Судья Сазлина Сафие также постановила, что в случае неуплаты штрафа Тан должен был бы отбыть наказание в виде четырех месяцев лишения свободы. Обвиняемый оплатил штраф сразу после оглашения приговора.

В ходе разбирательства Тан, не имевший юридического представителя, ходатайствовал о назначении минимального штрафа, сославшись на раскаяние и принесенные извинения. Он признал факт загрузки видео и свою ответственность за его содержание.

Заместитель государственного прокурора Малайзийской комиссии по связи и мультимедиа Фадхи Аб Вахаб, в свою очередь, настаивал на необходимости наказания, подчеркнув, что подобные действия должны получать жесткую правовую оценку для предотвращения повторения подобных случаев.

Ранее блогершу обязали заплатить $1,75 млн за соблазнение чужого мужа.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!