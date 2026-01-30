Размер шрифта
Генсек ООН предупредил о «неминуемом финансовом крахе» организации

Гутерриш сообщил, что ООН находится под угрозой неминуемого финансового краха
Eduardo Munoz/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил странам — участницам всемирной организации, что она находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо генсека послам.

«Кризис углубляется, угрожая реализации программ и рискуя финансовым крахом. И в ближайшем будущем ситуация еще больше ухудшится», — говорится в его письме.

ООН столкнулась с финансовым кризисом, поскольку крупнейший донор этой международной организации — Соединенные Штаты — резко сократили добровольное финансирование учреждений организации и отказались от обязательных платежей в регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций.

«Либо все государства-члены должны выполнить свои обязательства по полной и своевременной оплате, либо государства-члены должны коренным образом пересмотреть свои финансовые правила, чтобы предотвратить неминуемый финансовый коллапс», — написал Гутерриш, предупредив, что к июлю денежные средства могут закончиться.

Взносы в ООН — это обязательные платежи государств-членов, формирующие бюджет организации, распределяемые на основе их платежеспособности. Основные плательщики — США (22%), Китай (7,9–18,7% в разных бюджетах), Япония (8-10%), Германия (6-7%), Великобритания, Франция, Россия (2,3-3% в разных бюджетах). Задолженность лишает права голоса в Генеральной Ассамблее.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив взнос.
 
