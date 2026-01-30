Британская делегация в Китае во главе с премьер-министром Киром Стармером заказала галлюциногенные грибы во время обеда в пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang. Об этом пишет газета Telegraph.

«Когда Кир Стармер приземлился в Китае в среду, его первой остановкой был популярный ресторан Yi Zuo Yi Wang, известный приготовлением галлюциногенных грибов», — говорится в материале.

Делегация британского премьера, состоявшая из 140 человек, забронировала весь ресторан, заказала самые известные блюда, в том числе грибы «Цзянь Шоу Цин». При неправильном приготовлении эти грибы могут вызывать галлюцинации.

29 января Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что британский премьер во время визита в Пекин подтвердил приверженность Лондона принципу «одного Китая».

Стармер во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином также отметил, что Британия и Китай должны продвигать долгосрочное, стабильное и всеобъемлющее стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное уважение и доверие.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин подарил премьеру Британии.