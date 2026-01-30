Размер шрифта
Стоимость тонны какао-бобов опустилась ниже $4 тыс.

Цена какао-бобов опустилась ниже $4 тыс. за тонну
Цена какао-бобов опустилась ниже $4 тыс. за тонну. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 13:42 мск, цена на фьючерс снижалась на 5,27%, до $3 957 за тонну.

Стоимость фьючерса на какао-бобы с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась до $3 957 за тонну. Показатель упал на 5,27%.

Недавно сообщалось, что биржевые цены на кофе сорта арабика установили очередной рекорд. Они поднялись выше $9,5 тысячи за тонну.

До этого стало известно, что на бирже Comex стоимость фьючерса на золото в очередной раз обновила исторический максимум. По данным агентства на 2:14, фьючерс торговался по $5405,38 за тройскую унцию.

На этом фоне эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет.

Ранее сообщалось, что серебро будет торговаться на Петербургской бирже.
 
