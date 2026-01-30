В Ленобласти на видео попало, как школьницы избили девочку в туалете из-за слуха

Подростки жестоко избили девочку в туалете одной из школ Ленобласти. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала мать пострадавшей, причиной стал слух о том, что одна из нападавших встречается с шестиклассником. По словам родительницы, ее дочь сказала только о дружбе «пары».

В результате школьницы устроили разборки в туалете. Они избили несовершеннолетнюю, хлестали ее тряпкой по лицу и надели на голову мусорное ведро.

На кадрах с места заметно, как ученицы оскорбляют девочку, нецензурно выражаются и бьют ее.

После избиения девушек поставили на учет. Как рассказали представители учреждения, сейчас проходит служебная проверка. После проверки примут необходимые меры.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности. О том, задержали ли кого-то в рамках разбирательства. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

