СМИ сообщают о пожаре и сбоях в движении поездов в Лондоне

Sky News сообщил о пожаре, вызвавшем сбои в движении поездов в Лондоне

На севере Лондона в районе Камден бушует пожар, ставший причиной отмены и задержек поездов, отправляющихся с вокзала Юстон. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В тушении заняты около 70 пожарных, возгорание удалось взять под контроль. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. Что могло стать причиной пожара пока неизвестно.

Лондонский вокзал Юстон, на который повлиял пожар, является ключевым вокзалом с маршрутами по всей Великобритании. Оттуда отправляются маршруты в такие города, как Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Эдинбург и Глазго.

