Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

СМИ сообщают о пожаре и сбоях в движении поездов в Лондоне

Sky News сообщил о пожаре, вызвавшем сбои в движении поездов в Лондоне

На севере Лондона в районе Камден бушует пожар, ставший причиной отмены и задержек поездов, отправляющихся с вокзала Юстон. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В тушении заняты около 70 пожарных, возгорание удалось взять под контроль. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. Что могло стать причиной пожара пока неизвестно.

Лондонский вокзал Юстон, на который повлиял пожар, является ключевым вокзалом с маршрутами по всей Великобритании. Оттуда отправляются маршруты в такие города, как Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Эдинбург и Глазго.

До этого разрушительное землетрясение в Японии привело к остановке движения поездов и пожарам. Для восточного и северо-восточного побережья страны был объявлен риск цунами, сообщалось о нескольких пострадавших.

Ранее пожар в Куршевеле из-за камина повредил отель площадью около 1000 квадратных метров.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!