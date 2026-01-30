Размер шрифта
Путин одобрил закон, регулирующий размещение киосков

Путин подписал закон о регулировании мобильной торговли на частных землях
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила нестационарной торговли на территориях, находящихся в частной собственности. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации в пятницу.

Инициатива, предложенная сенаторами Александром Двойных и Андреем Кутеповым, наделяет региональные власти правом самостоятельно определять, нужно ли включать киоски и палатки в схемы размещения, утверждаемые местными муниципалитетами.

Закон закрепляет новое понятие – «мобильный торговый объект», определяемое как нестационарный торговый объект в виде транспортного средства, такого как автолавка, автомагазин, прицеп или цистерна.

Кроме того, новый закон позволяет самозанятым гражданам подавать заявки на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), уравнивая их в правах с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

По словам Двойных, новый закон предоставляет субъектам федерации действенный инструмент для организации торговли и улучшения внешнего вида российских городов.

Ранее губернатор Воробьев заявил, что нестационарные объекты торговли тоже могут радовать глаз.
 
