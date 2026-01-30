Москва и Петербург встретят китайский Новый год спектаклями и концертами

В России пройдут спектакли и концерты к китайскому Новому году

К сезону китайского Нового года в России пройдут спектакли, выставки и другие тематические мероприятия. Где можно отпраздновать наступление года Огненной лошади по лунному календарю, «Газете.Ru» рассказали в билетном сервисе Ticketland.

Китайский Новый год будут праздновать с 17 февраля по 3 марта. Уже в начале февраля в Москве пройдут мероприятия, где на сцене расскажут про национальные особенности, народные мудрости и легенды.

Спектакль «Три лотоса» 7 и 8 февраля покажут в Театре Терезы Дуровой. Он расскажет зрителям историю о двух слугах из императорского дворца. В руки главных героев попадает волшебный лотос, который исполняет желания. 8 февраля в Клубе Алексея Козлова представят проект «Китайский Джаз» — этно-музыкальное путешествие от музыканта Яна Бедермана и специалиста по Китаю Бронислава Виногродского, которые помощью этнических и современных инструментов исполнят для гостей уникальную программу.

С 17 февраля по 3 марта в Москве и других регионах пройдут разноформатные мероприятия, посвященные китайской культуре и началу Нового года по лунному календарю. В это время, считают в Китае, важно сохранять позитив и закладывать положительные эмоции на предстоящий год:

22 февраля спектакль «Китайская сказка. Волшебная сила» покажут в Москве в Новом драматическом театре. Это постановка по мотивам китайских народных сказок и легенд — главный герой отправляется за лекарством для больного отца и находит магическую жемчужину, которая избавляет от всех недугов. На обратном пути юноше встретятся разбойники, принцесса и даже сам император, которые откроют перед странником истинную силу волшебства.

Фотовыставка «О Китае, далеком и близком» будет идти до 22 февраля в столице в Государственном Дарвиновском музее. На выставке работ финалистов и призеров одноименного конкурса представлены работы на тему культуры, архитектуры, природы Китая.

Спектакль «Чайная» 21 февраля покажут в Москве в театре «Еt Cetera». Режиссером постановки по мотивам пьесы классика китайской литературы Лао Шэ выступила выпускница ГИТИСа Ичэнь Лю. Сюжет рассказывает о посетителях чайной «Юйтай» на протяжении 60 лет.

Shutterstock

В Санкт-Петербурге, в свою очередь, 17 февраля дадут концерт «Рассказы о китайской музыке» — он пройдет в Государственной академической капелле. Это мероприятие посвящено одному из древних музыкальных инструментов Китая — цитре гуцинь, о которой расскажет автор и композитор Нина Старостина, а музыканты исполнят программу сохранившегося до наших дней сборника пьес для гуциня «Чудесные тайные ноты» 1425 года.

Также в Петербурге пройдет арт-бранч «Китайский Новый год. Мифы, празднования, ритуалы». 22 февраля гостей «Гостиной на Казанской» ждут истории о чудовище Нянь, которое стучится в дверь в канун праздника, о 12 символах лунного задиака, о том, как правильно накрыть стол и что в каких цветах лучше встречать год Огненной лошади. Также посетители смогут посетить мастер-класс по росписи иероглифов, которые принесут каждому счастье и удачу.

Продолжить празднование Китайского Нового года можно и после его окончания — в марте. Так, спектакль «Дракон и золотая черепаха» пройдет 5 и 6 марта в Государственном театре марионеток имени Деммени в Санкт-Петербурге. Это волшебная история о красавице, речном драконе и черепахе. Главные роли исполняют куклы в традиционных костюмах.

Интерактивный кукольный спектакль «В стране драконов» покажут в Петербурге 14 марта в Музее театрального и музыкального искусства. Сюжет строится вокруг пары артистов, которые готовятся к визиту в их дом важного чиновника. Помогут главным героям встретить гостя сами зрители: нужно будет оценить уровень подготовки выступлений, знания о китайской культуре и вместе выполнить некоторые трюки.

