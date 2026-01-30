Экс-футболист сборной России близок к переходу в клуб, владелец которого заочно арестован в РФ

Бывший футболист сборной России Денис Черышев близок к переходу в кипрский клуб «Красава», передает Sport24 со ссылкой на кипрские СМИ.

Владельцем «Красавы» является блогер Евгений Савин, который находится в розыске и заочно арестован в России.

«Ждeм футболиста с очень громким именем и российским паспортом. Это будет на 100% самый известный и титулованный игрок в истории нашего клуба. Такой переход вполне возможен», — написал Савин в своих соцсетях, не уточняя фамилию футболиста.

В активе Черышева 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. На домашнем чемпионате мира — 2018 футболист стал лучшим бомбардиром российской команды, забив четыре мяча. Последним клубом футболиста был греческий «Панионис», который он покинул в 2025 году.

Ранее хет-трик Черышева помог команде выйти в следующую стадию Кубка страны.