Джокович вышел в финал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в полуфинале Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В решающем матче Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в пятисетовом поединке обыграл представителя Германии Александра Зверева. Решающий матч состоится 1 февраля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

