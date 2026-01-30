Размер шрифта
В России упала доходность накопительных счетов

«Финуслуги»: средняя максимальная ставка по накопительному счету упала до 15,61%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В январе текущего года 20 крупнейших российских банков снизили среднюю максимальную ставку по накопительному счету до 15,61%. Об этом сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

По данным платформы, в течение месяца доходность накопительных счетов увеличилась лишь в одном банке из первой двадцатки, в то время как в восьми произошел спад. Величина снижения доходила до 1,5 процентных пунктов, в зависимости от кредитной организации, а рост не превысил 0,5 процентного пункта.

На конец января 2026 года максимальная ставка по накопительному счету в банках, входящих в топ-20, осталась на прежнем уровне — 18%.

В декабре экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова сделала прогноз, согласно которому, к концу 2026 года Центробанк может снизить ключевую ставку до диапазона 11-13%, что закономерно приведет к уменьшению ставок по банковским вкладам до 7,5-8,5%. Она подчеркнула, что темпы снижения ключевой ставки будут тщательно взвешены, так как приоритетом для регулятора является предотвращение роста инфляции.

Ранее экономист рассказал, стоит ли россиянам держать деньги на вкладах.
 
