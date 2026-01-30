В Пермском крае перевозивший пациентов медицинский автомобиль попал в ДТП

Два человека пострадали и четыре не выжили в ДТП с медавтомобилем под Пермью

Авария с участием медицинского автомобиля произошла на трассе Карагай — Кудымкар в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что в результате ДТП несколько человек получили травмы. Не всех пострадавших удалось спасти.

«Прокуратурой контролируется установление обстоятельств, причин и условий ДТП <...>. На контроль также поставлен ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что на место происшествия выехал Кудымкарский городской прокурор Дамир Гайфуллин. Он будет координировать действия экстренных служб.

Как написал Telegram-канал «112», всего в результате аварии пострадали шесть человек. Двух из них госпитализировали, остальных спасти не удалось. По информации журналистов, медицинский автомобиль перевозил больных на процедуры. Несовместимые с жизнью травмы получили три пациента и водитель, уточняется в публикации.

