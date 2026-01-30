Размер шрифта
На заводе «Автотор» запустили кластер автокомпонентов

Беспрозванных и Алиханов открыли в Калининградской области сразу семь заводов
На заводе «Автотор» в Калининграде открыли первую очередь кластера по производству автокомпонентов. Об этом пишет ТАСС.

В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, а также губернатор региона Алексей Беспрозванных. В кластер включает в себя сразу семь заводов, образующих единую систему.

Были открыты: завод оборудования и оснастки, завод автомобильных сидений, завод выхлопных систем, завод компактных электромобилей, завод электронных систем управления, завод тяговых электродвигателей, завод пластиковых деталей.

«Запуск кластера позволит повысить локализацию электротранспорта. Мы рассчитываем, что компоненты, выпущенные на Калининградском кластере, будут востребованы и другими автопроизводителями», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в 2026 году на рынке России дебютируют две новинки от «АвтоВАЗа» — кроссовер Lada Azimut и внедорожник Niva Legend.

Незадолго до этого стало известно, что в 2025 году цены на новые автомобили марки Lada в среднем снизились на 5%.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет более 30 тыс. Lada Granta.
 
