Историческое здание Главпочтамта в Петербурге продали почти за 1,3 млрд рублей

Здание бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге продали на торгах почти за 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1782–1789 годах по проекту Н. А. Львова. Его полностью закрыли для обслуживания посетителей в начале 2019 года. В ноябре 2025 года Главпочтамт выставлен на торге по начальной цене 1,2 млрд рублей.

Победителем торгов стало ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО). Итоговая цена составила 1 277 957 057 руб. С НДС — 1,533 млрд рублей.

Согласно данным сервиса Rusprofile, «ЭМХО» действует с 2004 года и работает в сфере аренды и управления недвижимостью. Генеральным директором с августа 2023 года является Алиса Стрелкова. В 2024 году выручка составила 10,5 млн рублей (+11198%), при этом компания получила убыток в 26,6 млн рублей. Численность сотрудников в 2024 году составила ноль человек.

Ранее в Казани выставили на продажу особняк, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова.