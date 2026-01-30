Размер шрифта
Российский сенатор считает курьезом заявления США об угрозах со стороны Кубы

Сенатор Косачев заявил, что утверждения об угрозе США со стороны Кубы нелепы
Алексей Филиппов/РИА Новости

Заявления об угрозах для США со стороны Кубы выглядят курьезом. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Объявление ситуации с Кубой «необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности» США и чрезвычайного положения могло бы выглядеть в ином случае курьезом, учитывая, что речь идет о самом богатом и вооруженном государстве планеты и о маленьком острове с населением в 11 миллионов», — написал он.

По его словам, Куба никак не угрожает США, а вот американская угроза для республики «длится уже десятилетиями и сейчас особенно высока».

США хотят использовать трудности на Кубе, чтобы сменить там власть, уверен сенатор.

Он также назвал нелепым обвинение в «подрыве региона миграцией» и добавил, что российская разведывательная база, которую подозревают в шпионаже за США, «на деле не работает уже почти четверть века».

Накануне Трамп ввел режим чрезвычайного положения (ЧП), заявив об угрозе национальной безопасности со стороны Кубы, которая размещает на своей территории военные и разведывательные объекты враждебных США государств, включая Россию. Согласно указу, Вашингтон может вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, поставляющей нефть на остров. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал основания для режима ЧП ложью и осудил попытку топливной блокады.

Ранее президент Бермудес заявил, что Трамп намерен задушить экономику Кубы.
 
