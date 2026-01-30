Рудковская ответила на угрозы мамы Костылевой выйти замуж за иностранца, чтобы увезти дочь в Европу

Рудковская: разговора о смене гражданства Костылевой никогда не было

Музыкальный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на слова мамы фигуристки Елены Костылевой Ирины, которая пригрозила выйти замуж за иностранца, чтобы увезти дочь в Европу, передает Sport24.

«Мама Лены — очень эмоциональный человек. Мы утром прочитали, что Ирина собралась замуж за итальянца, наверное, как и муж Ирины и Лена, которые, более чем уверена, ничего об этом не знали», — сказала Рудковская.

25 ноября тренер Евгений Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты. Однако после этого Костылева-младшая продолжила выступления в шоу.

Ранее Костылева опровергла отказ школы «Триумф» от нее.