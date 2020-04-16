Ущерб для российской экономики от коронавируса может составить 17,9 трлн рублей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/13038079/Depositphotos_336868908_l-2015-pic905-895x505-54338.jpg">

Экономические последствия пандемии коронавируса могут стоить российской экономике 17,9 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Экономисты считают наиболее вероятным сценарий, при котором ВВП России упадет на 3%. Такое же снижение покажут зарплаты граждан, а курс доллара вырастет до 85-90 рублей.

По прогнозам НРА, больше всего кризис отразится на гостиничном бизнесе и общепите. До 77,5% ожидается падение в сфере услуг, на 52,7% — в производстве одежды и обуви, в развлечениях и спорте — на 46,1%.

Менее всего от кризиса пострадают производство продуктов питания и табака, сельские и лесные хозяйства, рыбная ловля и добыча полезных ископаемых.

Как предполагают эксперты, 15,5 млн человек могут остаться без работы, а общие потери составят 17,9 трлн рублей.

Помощь властей экономике страны, по подсчетам НРА, составляет уже порядка 2 трлн рублей. Однако, как считают в агентстве, меры правительства являются срочными, но они не поспособствуют скорейшему восстановлению экономики.

Ранее президент России Владимир Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса в рамках вступительного слова перед совещанием с правительством.