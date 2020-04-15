Новак заявил о снижении спроса на нефть в 2020 году
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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о возможном снижении мирового спроса на нефть в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что ожидается снижение спроса на 8 млн баррелей в сутки.
Министр также подчеркнул, что такое снижение составляет 8% глобального рынка.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.