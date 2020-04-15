Путин поручил доработать список системообразующих предприятий

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/13048639/RIAN_6220738.HR-pic905-895x505-69715.jpg">

Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать список системообразующих предприятий. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.

Путин отметил, что такие предприятия должны быть исключительно важными для экономики страны.

«Прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев», — сказал президент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин предложил прямую финпомощь бизнесу из пострадавших отраслей