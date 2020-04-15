Путин поручил доработать список системообразующих предприятий
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Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать список системообразующих предприятий. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.
Путин отметил, что такие предприятия должны быть исключительно важными для экономики страны.
«Прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев», — сказал президент.
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