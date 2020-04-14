В России тарифы на связь могут вырасти более чем на 20%

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Тарифы на связь в России могут вырасти более чем на 20% из-за кризиса на фоне пандемии, сообщает TelecomDaily.

Агентство опросило топ-менеджеров операторских компаний в 15 городах России. Из них 84% заявили, что в текущем году можно ожидать рост цен на 10-15% и более. Около четверти опрошенных уверены в росте тарифов более чем на 20%.

Порядка 76% респондентов считают причиной повышения тарифов ухудшение экономической ситуации из-за пандемии. Режим изоляции заставил россиян остаться дома, что понизило их реальные доходы. 64% опрошенных считают, что рост курса доллара и евро отразился на их бизнесе.

Остальные риски, такие как рост арендных ставок, повышение налогов, законодательное ужесточение регулирования, оказались менее существенными, их назвали чуть более 20% компаний.

Ранее эксперты Института экспертизы ВЭБа спрогнозировали падение доходов россиян на 17,5%.