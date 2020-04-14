Новак: мировые страны могут снизить добычу нефти на 15-20 млн б/с за два месяца

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Общий объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ и некоторыми другими государствами в мае-июне текущего года может составить 15-20 млн баррелей в сутки, заявил глава Министерства энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из заявлений министров энергетики США, Канады, Норвегии и других стран следует, что их общее сокращение нефтедобычи может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки, отметил Новак.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года.

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