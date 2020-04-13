Итальянец убежал от полицейских и получил максимальный штраф

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Итальянец, совершавший пробежку по пляжу на карантине и убежавший от полицейских, получил максимальный штраф, передает телеканал TGCOM24.

Отмечается, что штраф составил €4 тыс.

С 10 марта власти страны ввели карантин, ограничив передвижение граждан. Итальянцам разрешается отходить от дома не дальше 200 метров.

Всего в Италии коронавирусом заразились почти 160 тыс., скончались больше 20 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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