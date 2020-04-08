Путин поручил за 5 дней разработать меры дополнительной поддержки бизнеса
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Президент РФ Владимир Путин поручил за 5 дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса.
Поручение дано правительству и Центробанку РФ.
Эта мера необходима для сохранения занятости и зарплат.
Он отметил, что предпринимателям приходится непросто.
«Вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всем мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты», — сказал Путин.
При этом он отметил, что считает справедливым оказывать помощь, в первую очередь, тем компаниям, которые сохраняют занятость.