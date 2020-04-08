Кабмин выделил 33,4 млрд рублей на обеспечение больниц для пациентов с COVID-19

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Правительство России направит регионам 33,4 млрд рублей на обеспечение больниц кислородом и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Новое распоряжение корректирует старые документы, распределяющие финансовую помощь. К целям распределения денежных средств добавлено «проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом)».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.

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