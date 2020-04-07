Минобрнауки рекомендует вузам снизить плату за общежития на время эпидемии

Министерство образования и науки России рекомендует вузам снизить или отменить плату за проживание в студенческих общежитиях на время действия мер по борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минобрнауки предлагает рассмотреть возможность снижения платы за наем и коммунальные услуги или возможность переноса уже внесенных средств на последующий период проживания, заявил глава министерства Валерий Фальков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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