Минобрнауки рекомендует вузам снизить плату за общежития на время эпидемии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/252/11018252/RTX1A4IG-pic905-895x505-89819.jpg">

Министерство образования и науки России рекомендует вузам снизить или отменить плату за проживание в студенческих общежитиях на время действия мер по борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минобрнауки предлагает рассмотреть возможность снижения платы за наем и коммунальные услуги или возможность переноса уже внесенных средств на последующий период проживания, заявил глава министерства Валерий Фальков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вузам рекомендовано возобновить дистанционное обучение

— Минобрнауки не планирует отмену экзаменов из-за пандемии COVID-19

— Минобрнауки рассматривает возможность дистанционной защиты дипломов