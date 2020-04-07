Делягин: Китай считает Саудовскую Аравию крайне нестабильным источником поставок

Пекин разочаровался в Саудовской Аравии как надежном поставщике энергоносителей, заявил экономист Михаил Делягин.

«Новая договоренность в рамках ОПЕК+ будет действовать в течение краткосрочного периода - 2-3 месяцев, до тех пор пока не возникнут предпосылки для восстановления спроса. Будет обозначена какая-то реперная точка, чтобы оценить перспективы рынка».

Эксперт согласен, что пока наблюдается объективно низкий спрос из-за истерики по поводу коронавируса: «Но истерика рано или поздно пройдёт, Китай уже сейчас восстанавливается семимильными шагами, правда, непонятно, на какие экспортные рынки Китай будет ориентироваться».

«Саудовскую Аравию незадолго до кризиса китайцы назвали крайне нестабильным источником поставок», - вспоминает Делягин.

«Посмотрим, как будет восстанавливаться мировая экономика в целом после нынешней истерии. Если спрос быстро не восстановится, можно будет продлить сделку. Если темпы восстановления составят хотя бы четверть того, что демонстрирует сегодня Китай, то, наверное, ограничения будут смягчены», - отмечает эксперт.

«Думаю, сокращения в рамках новой сделки будут пропорциональными, ключевые игроки в этом заинтересованы. А значит весьма вероятно, что нам удастся создать работающий механизм, и на соглашение следует смотреть с умеренным, но всё же оптимизмом», - резюмировал Делягин.